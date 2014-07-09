Compromiso Social denuncia la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno
La plataforma andaluza exige la revocación e indulto de las sentencias condenatorias por ejercer un derechos esenciales de la Constitución, como el de huelga.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2014
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La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, denuncia la creciente y preocupante criminalización del derecho de huelga y de la protesta social, recogido en la Constitución, que está llevando a cabo el Gobi