Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar en las elecciones europeas
Anima a la ciudadanía a votar de forma reflexiva y crítica a favor de aquellas opciones políticas que mejor garanticen un proyecto europeo basado en el progreso social del conjunto de la Unión Europea.
FACUA.org
Andalucía-21/05/2014
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Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, a la cual pertenece FACUA Andalucía llama a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. La plataforma anima a la ciudadanía andaluza a votar de forma reflexiva y crítica a favor