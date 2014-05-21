Nuestras accionesEl 25 de mayo

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar en las elecciones europeas

Anima a la ciudadanía a votar de forma reflexiva y crítica a favor de aquellas opciones políticas que mejor garanticen un proyecto europeo basado en el progreso social del conjunto de la Unión Europea.

FACUA.org
Andalucía-21/05/2014
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Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, a la cual pertenece FACUA Andalucía llama a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. La plataforma anima a la ciudadanía andaluza a votar de forma reflexiva y crítica a favor

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