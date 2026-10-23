Consumo exige a dos plataformas la retirada de 8.300 anuncios de alojamientos turísticos que se ofertan como alquileres de temporada
Se publicitan como de temporada pese a que estarían permitiendo reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima que establece la ley para este tipo de contratos.
FACUA.org
España-23/10/2026
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios de alojamientos turísticos que se ofertan como alquiler de temporada porque estarían incumpliendo la Ley de Arr