Consumur pide que empresas públicas o de servicios públicos estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo
La asociación considera que esta medida ayudaría a mejorar la protección de los consumidores de la Región.
FACUA.org
Murcia-27/04/2015
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