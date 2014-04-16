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Continúan los encuentros de SOS Justicia Sevilla para transmitir propuestas contra el cierre de juzgados

La plataforma, donde se encuentra integrada FACUA Sevilla, mantiene reuniones con los partidos políticos de la provincia para reivindicar un acceso igualitario de los ciudadanos a los tribunales.

FACUA.org
Sevilla-16/04/2014
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Con estos encuentros, SOS Justicia, plataforma de la que forma parte FACUA Sevilla, expone a los partidos políticos sus líneas de actuación en defensa de un servicio al ciudadano que garantice con eficacia los derechos y las libertades públicas. Este miércoles 1

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