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Convocatoria de la 35ª Asamblea General de Socios de FACUA Sevilla

Tendrá lugar el jueves 26 de marzo, a las 18.00 horas, en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes ubicado en Fray Isidoro de Sevilla 1.

FACUA.org
Sevilla-12/03/2015
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FACUA Sevilla celebra el jueves 26 de marzo su 35ª Asamblea General de Socios. El acto tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30horas en segunda, en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes sito en Fray Isidoro de Sevilla 1.

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