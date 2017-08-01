Cuatro de cada cinco reclamaciones planteadas por FACUA Jaén hasta junio fueron por abusos de la banca
El sector bancario alcanza el 78,08% de las quejas atendidas y se coloca en el primer lugar de las preocupaciones de los usuarios. Le siguen el sector de las telecomunicaciones y las empresas energéticas.
FACUA.org
Jaén-01/08/2017
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Casi cuatro de cada cinco reclamaciones tramitadas por FACUA Jaén durante el primer semestre del año han estado relacionadas con los abusos de la banca.
La asociación ha atendido en este periodo un total de 3.163 consultas y reclamaciones entre enero y junio de 2017, l