Más noticiasLa publicidad ya ofertaba más del doble de entradas de las permitidas en el aforo

Cuatro detenidos y cinco policías heridos en una fiesta en Granada que quintuplicó el aforo

La fiesta organizada por alumnos de Farmacia desbordó las previsiones con 5.000 asistentes. Centenares de jóvenes ocuparon los carriles de la Autovía del 92.

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Granada-26/05/2013
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Un total de cuatro personas han sido detenidas acusadas de atentado contra la autoridad y cinco agentes de la Policía Nacional han resultado heridos leves en el desalojo de una multitudinaria fiesta organizada este sábado en un hotel de Granada, que tenía un aforo para 900 pe

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