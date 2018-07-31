Detectan sulfitos no declarados en alubias blancas en conserva ecológicas de Machandel, alerta FACUA
La Aecosan ha tenido conocimiento mediante una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. El lote en cuestión es el L17335.
FACUA.org
España-31/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado sulfitos no declarados en alubias blancas en conserva ecológicas, de la marca Machandel, procedentes de Países Bajos.
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