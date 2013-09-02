Nuestras accionesSubida media de 2,6% en turismos

Diferencias de hasta el 144% en el precio de la ITV de un turismo según la comunidad autónoma

En motores diésel, de los 25,93 euros de Extremadura a los 63,23 de la Comunidad Valenciana.

FACUA.org
España-02/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo (pincha aquí para ver la tabla) sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

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