Diferencias de hasta el 244% en el billete sencillo de autobús urbano, según el análisis anual de FACUA
Madrid, Barcelona y Girona siguen siendo las ciudades con las tarifas de autobús más caras en el conjunto de sus diferentes modalidades. Solo cinco ciudades de las 38 encuestadas han aplicado subidas en 2018.
FACUA.org
España-13/12/2018
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La diferencia de precio del billete sencillo en autobús urbano llega a alcanzar el 244%. Ésta es una de las conclusiones del estudio anual realizado por FACUA-Consumidores en Acción (