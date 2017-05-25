"Dije que quería llevarme la oferta del banco para verla con FACUA y amenazaron con llamar a seguridad"
FACUA alerta de que las entidades intentan tomar el pelo a los usuarios con ofertas trampa cuando reclaman la devolución de la cláusula suelo.
FACUA.org
España-25/05/2017
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"Felicidades, hemos decidido invertir en usted", le dijo el director de la sucursal al usuario al presentarle su oferta trampa. | Imagen: www.flickr.com/photos/selenda (CC BY-NC-ND 2.0).
«Cuando dije que no firmaría la oferta del banco, porque quería estudiarla con FACUA, amenazaron con llamar a seguridad», denuncia un socio de la organización. «El director de la entidad había intentado convencerme de que renunciase a reclamar los 1