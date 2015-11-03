EE UU acusa a Volkswagen de usar software manipulador de emisiones en Porsche y Audi y la empresa lo niega
Según la EPA, algunos modelos de Porsche y Audi también violaron la ley. La compañía dice que el software de estos coches "no ha sido descrito adecuadamente".
FACUA.org / Europa Press
Internacional-03/11/2015
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Según EE UU, el Grupo Volkswagen desarrolló e instaló un dispositivo manipulador de emisiones en algunos modelos de Audi y Porsche. | Imagen: wikipedia.org/Duhon (CC BY 3.0)
La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha comunicado una nueva violación de la Ley de Aire Limpio del país por parte del grupo Volkswagen, «que desarrolló e instaló un dispositivo manipulador» en a