El 92% de los usuarios no consideran justo el precio que cobran las ITV
Así se desprende de una encuesta realizada a nivel nacional por la fundaciones FACUA y Gestrafic a más de 3.000 consumidores.
FACUA.org
España-22/01/2016
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El 92% de los consumidores no considera justo el precio que se cobra por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Esta es una de las conclusiones que se extraen de la encuesta nacional sobre seguridad vial realizada por las fundaciones FACUA y Gestrafic, entre el 9 y