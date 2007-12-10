El canon de las bibliotecas costará a España alrededor de 1,5 millones de euros en 2007
En 2008, el Ministerio de Cultura pretende que comunidades autónomas y ayuntamientos asuman el pago de las dos terceras partes.
FACUA.org
España-10/12/2007
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El Estado español, a través del Gobierno central, atenderá la exigencia de la Unión Europea y en 2007 abonará en torno a 1,5 millones de euros por el canon bibliotecario; mientras que para 2008 se prevé que la cantidad que se deba pagar sea asumida tambi&