Canon digital y propiedad intelectual

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El ministro de Cultura dice que si se elimina el canon, la copia privada sería ilegal
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FACUA pide al Gobierno y los partidos políticos que "asuman la voz de los ciudadanos en contra del canon"
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La plataforma Todos contra el canon pide al Gobierno que escuche a los ciudadanos y elimine el canon digital
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Industria y Cultura desvelan las cifras que proponen para el canon digital
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Los senadores del PP afirman que su voto de apoyo a la desaparición del canon "no fue erróneo, sino consciente"
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El Senado insta al Gobierno a eliminar el canon digital en el plazo de un año
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El canon de las bibliotecas costará a España alrededor de 1,5 millones de euros en 2007
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La Comisión Europea manifiesta su acuerdo con posiciones de la plataforma Todos contra el canon

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