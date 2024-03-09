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Canon digital y propiedad intelectual
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FACUA considera absurda la nueva campaña del Ministerio de Cultura y lamenta que vuelva a insultar a millones de ciudadanos
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Bruselas quiere imponer límites al canon digital para reducir las diferencias entre los Estados miembros
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El presidente de Filmax demanda que el uso de las redes P2P sea perseguido "con la misma fuerza" que el terrorismo y la pederastia
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Las críticas de los usuarios provocan la rectificación de una noticia sobre las redes P2P en 'elpais.com'
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Desestimada una causa penal contra el P2P en Italia
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