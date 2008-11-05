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El consumo de alcohol, cannabis y tabaco se sitúa en los niveles más bajos desde 1997

Las cifras de la cocaína se mantienen, convirtiendo a España en uno de los países con mayor uso de esta sustancia.

FACUA.org
España-05/11/2008
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El consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los ciudadanos de 15 a 64 años ha descendido en España en los últimos tres años, situándose en el nivel más bajo desde 1997, según la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (Edad

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