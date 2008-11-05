El consumo de alcohol, cannabis y tabaco se sitúa en los niveles más bajos desde 1997
Las cifras de la cocaína se mantienen, convirtiendo a España en uno de los países con mayor uso de esta sustancia.
FACUA.org
España-05/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los ciudadanos de 15 a 64 años ha descendido en España en los últimos tres años, situándose en el nivel más bajo desde 1997, según la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (Edad