El director general de Industria se niega a abrir interlocución con FACUA sobre el fraude de Volkswagen
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, le ha reprochado la tibieza del Gobierno con la multinacional alemana y el reducido número de inspecciones que pretende poner en marcha.
FACUA.org
España-18/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA critica la tibieza gubernamental ante el macrofraude del Grupo Volkswagen. | Imagen: flickr.com/lordhumphreysthefirst (CC BY-ND 2.0)
El director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Víctor Audera López, y la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Teresa Robledo de Dios, han compar