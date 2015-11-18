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El director general de Industria se niega a abrir interlocución con FACUA sobre el fraude de Volkswagen

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, le ha reprochado la tibieza del Gobierno con la multinacional alemana y el reducido número de inspecciones que pretende poner en marcha.

FACUA.org
España-18/11/2015
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El director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Víctor Audera López, y la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Teresa Robledo de Dios, han compar

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