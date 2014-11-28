Nuestras accionesSentencia pionera por difamación en las redes sociales

El dueño de Ausbanc, Luis Pineda, condenado por difamar en Twitter al portavoz de FACUA, Rubén Sánchez

Es la primera vez en España que un juez obliga al demandado a publicar el fallo de la sentencia todos los días durante un mes. Tendrá que hacerlo a través de su cuenta de Twitter, el mismo medio por el que incurrió en la difamación. Además, deberá borrar los 57 tuits objeto de la demanda.

FACUA.org
España-28/11/2014
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El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha condenado al abogado y empresario Luis Pineda, propietario de Ausbanc, por intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista y portavoz de FACUA-

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