El dueño de Ausbanc, Luis Pineda, condenado por difamar en Twitter al portavoz de FACUA, Rubén Sánchez
Es la primera vez en España que un juez obliga al demandado a publicar el fallo de la sentencia todos los días durante un mes. Tendrá que hacerlo a través de su cuenta de Twitter, el mismo medio por el que incurrió en la difamación. Además, deberá borrar los 57 tuits objeto de la demanda.
FACUA.org
España-28/11/2014
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El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha condenado al abogado y empresario Luis Pineda, propietario de Ausbanc, por intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista y portavoz de FACUA-