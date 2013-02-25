Más noticiasFraude alimentario

El Gobierno confirma que hay carne de caballo en canelones de La Cocinera, propiedad de Nestlé

El ministro Cañete ha dicho que se ha detectado un primer caso en "canelones con relleno de carne en la Península Ibérica".

FACUA.org
España-25/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho este lunes que se ha detectado un primer caso de fraude por la presencia de carne de caballo en «canelones con relleno de carne» etiquetados como vacuno y que se ha

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos