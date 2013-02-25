El Gobierno confirma que hay carne de caballo en canelones de La Cocinera, propiedad de Nestlé
El ministro Cañete ha dicho que se ha detectado un primer caso en "canelones con relleno de carne en la Península Ibérica".
FACUA.org
España-25/02/2013
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho este lunes que se ha detectado un primer caso de fraude por la presencia de carne de caballo en «canelones con relleno de carne» etiquetados como vacuno y que se ha