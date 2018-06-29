El IVA del cine pasa del 21 al 10%: la entrada debe bajar 0,66 euros de media, según el análisis de FACUA
La asociación vigilará que el sector repercuta la disminución del IVA y no concierte subidas encubiertas.
FACUA.org
España-29/06/2018
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La bajada del IVA del cine del 21 al 10% debe provocar una disminución en el importe de las entradas de 0,66 euros de media, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, el precio en los fines de semana y festivos pasaría de los 7,31 euros actu