El precio de la bombona de butano sube hasta los 19,55 euros e iguala el máximo histórico registrado en 2022
Se trata de la quinta subida consecutiva en el precio de este gas licuado en lo que va de año 2026.
Agencia EFE
España-16/11/2026
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El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá este 17 de noviembre hasta los 19,55 euros, el tope marcado por el tercer paquete de medidas del plan anticrisis, un 3,95% más que el precio fijado en la última revisión, según lo publica