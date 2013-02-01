El presidente de FACUA se reúne con el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil
Es el primero de los encuentros que ambas asociaciones tienen previsto celebrar para concretar un acuerdo de colaboración.
FACUA.org
España-01/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han mantenido un primer encuentro para intercambiar información y buscar puntos en común para una colaboración futura.
En la reunión, celebrada en la sede de la asoci