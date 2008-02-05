Más noticiasDescarga de música y cine

El presidente de Filmax demanda que el uso de las redes P2P sea perseguido "con la misma fuerza" que el terrorismo y la pederastia

"Las compañías de telefonía saben si alguien está bajando productos. Es igual que cuando controlan a pederastas y terroristas", dice.

FACUA.org
España-05/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de la productora, distribuidora y exhibidora cinematográfica Filmax, Julio Fernández, arremete contra el intercambio de archivos en Internet -a través de las redes P2P-, al que califica sin matices de piratería, en una entrevista publicada por el d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos