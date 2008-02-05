El presidente de Filmax demanda que el uso de las redes P2P sea perseguido "con la misma fuerza" que el terrorismo y la pederastia
"Las compañías de telefonía saben si alguien está bajando productos. Es igual que cuando controlan a pederastas y terroristas", dice.
FACUA.org
España-05/02/2008
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El presidente de la productora, distribuidora y exhibidora cinematográfica Filmax, Julio Fernández, arremete contra el intercambio de archivos en Internet -a través de las redes P2P-, al que califica sin matices de piratería, en una entrevista publicada por el d