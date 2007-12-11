El Senado insta al Gobierno a eliminar el canon digital en el plazo de un año
La enmienda fue aprobada, pese al voto en contra del PSOE. La portavoz de Cultura del PP en el Congreso dice que sus senadores la votaron "por error".
FACUA.org
España-11/12/2007
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El pleno del Senado ha instado al Gobierno a presentar sendos proyectos de Ley para regular los sistemas de apuestas a través de Internet y para eliminar el canon digital que grava determinados dispositivos electrónicos, en el marco del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la So