El teléfono de información a la dependencia de la Junta de Andalucía es un contestador automático que no permite hablar con un operador
FACUA Andalucía ha denunciado la situación ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía.
Andalucía-04/11/2025
FACUA Andalucía ha remitido sendos escritos a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y a la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía donde critica que tengan a disposición de los usuarios un teléfono para dudas y consultas relacionadas con la dependencia que es comple