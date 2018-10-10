Elecciones 2D: FACUA Andalucía presenta '25 propuestas sobre políticas de protección de los consumidores'
Más control sobre el fraude, multas contundentes, transparencia en los procedimientos sancionadores e indemnizaciones para los usuarios que sufran abusos son algunas de las demandas de la federación.
FACUA.org
Andalucía-10/10/2018
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El secretario general de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, ha presentado este miércoles en rueda de prensa un documento con 25 propuestas de la federación de consumidores a las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones a