En Ciudad Real, FACUA denuncia a los Multicines Valdepeñas por no permitir comida y bebida del exterior
La asociación recuerda que la actividad de las salas no es la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas, y anima a los usuarios a denunciar nuevos casos.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-02/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los Multicines Valdepeñas, de Valdepeñas (Ciudad Real), ante el Servicio de Consumo de Ciudad Real por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones.
La asociación ha t