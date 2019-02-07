En Extremadura, las casas de apuestas tendrán que estar a una distancia mínima de 300 metros de los colegios
La Junta ha aprobado un decreto-ley de medidas urgentes para el fomento del juego responsable, que modifica la Ley del Juego de 1998, con la intención de combatir la proliferación de estos establecimientos.
FACUA.org
Extremadura-07/02/2019
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La Junta de Extremadura ha aprobado una norma por la vía de urgencia para actuar ante la proliferación de las casas de apuestas. Deberán estar a más de 300 metros de colegios e institutos y a más de 250 metros de otras casas de apuestas.
Según reco