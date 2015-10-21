En tres décadas, el recibo de la luz ha aumentado 72 puntos por encima del salario medio #TimocraciaEs
El primer capítulo de Timocracia desvela que desde 1985 la luz ha subido un 203%, el gas natural un 111%, el butano un 141%, la cuota mensual del teléfono fijo un 207%, la gasolina un 142% y el gasóleo un 211%.
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España-21/10/2015
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En los últimos treinta años, las privatizaciones y liberalizaciones trampa de sectores como la gasolina, la luz, el gas y las telecomunicaciones han tenido como consecuencia descomunales subidas de precios y la proliferación de fraudes masivos ante los que los gobier