Endesa anuncia el sorteo de '100 años de luz gratis'... cuando el premio se reduce a sólo 700 euros
FACUA insta a la compañía a cesar o rectificar esta campaña de captación y fidelización de clientes al incurrir en publicidad engañosa.
FACUA.org
España-03/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Endesa para instarla a la cesión o rectificación de la campaña de captación y fidelización de clientes 100 años de luz gratis al considerar que incurre en un supuesto de publicidad engañ