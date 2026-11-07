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LA ABERRACIÓN DE RETIRAR ACEITE | Episodio 135 de En Ocasiones Veo Fraudes

Denunciamos precios inflados en los trayectos en avión entre Andalucía y Madrid tras la aprobación de la norma que fija topes, te hablamos de la drástica caída del precio en origen del aceite de oliva, y te damos claves sobre las llamadas comerciales y las contrataciones por teléfono.

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España-07/11/2026
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Este sábado 7 de noviembre lanzamos el episodio 135 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

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