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En Ocasiones Veo Fraudes
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¿TE PERSIGUEN LLAMÁNDOTE MOROSO? | Episodio 127 de En Ocasiones Veo Fraudes
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¿Moroso yo?
Vivienda y suministros
FRAUDE MASIVO EN GAS CANALIZADO | Episodio 126 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Medio millón de afectados por otro fraude masivo
Motor y viajes
COMBUSTIBLES: EL DÍA DE LA MARMOTA | Episodio 125 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Otra vez lo mismo con los combustibles
Banca y seguros
TU SEGURO TIENE TRAMPA | Episodio 124 de En Ocasiones Veo Fraudes
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El Gobierno no actúa contra el fraude en los seguros
Telecos y privacidad
ESPAÑOLA DE IRREGULARIDADES | Episodio 123 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Bertín Osborne estrena teleco: un cúmulo de irregularidades nunca visto
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MUCHOS FRAUDES: POCOS MEDIOS | Episodio 122 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Imposible controlar tantos fraudes con tan pocos recursos
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QUE HAGAN SU TRABAJO | Episodio 121 de En Ocasiones Veo Fraudes
Salud y alimentación
¿Cuántas tragedias necesitan para tomarse esto en serio?
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MERCADONA, MULTADA | Episodio 120 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Alguien ha multado a alguien
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PASAR A LA OFENSIVA | Episodio 119 de En Ocasiones Veo Fraudes
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¿No creéis que ya está bien de poner la otra mejilla?
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VOX NOS ATACA DE NUEVO | Episodio 118 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Vox siembra el bulo de que el Gobierno financia la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Vivienda y suministros
LAS ELÉCTRICAS TE DEBEN DINERO | Episodio 117 de En Ocasiones Veo Fraudes
Vivienda y suministros
Apagón: las eléctricas quieren quedarse con nuestras indemnizaciones
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FRENAR A LA EXTREMA DERECHA | Episodio 116 de En Ocasiones Veo Fraudes
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Nos estamos jugando la democracia
Ocio y cultura
FRAUDES MUY RENTABLES | Episodio 115 de En Ocasiones Veo Fraudes
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