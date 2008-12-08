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España no está en la lista de importadores de cerdo irlandés y Sanidad investiga la posible entrada desde otros países

La Comisión Europea constata que Irlanda exportó porcino sospechoso de contaminación con dioxinas a 12 países europeos y nueve de fuera de la UE.

FACUA.org
España-08/12/2008
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España no está en la lista de países importadores directos de cerdo irlandés sospechoso de contaminación con dioxinas difundida por la Comisión Europea. El Ministerio de Sanidad y Consumo investiga actualmente la posible entrada desde otros países

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