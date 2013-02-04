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Europol destapa la mayor red mundial de amaño de partidos de fútbol

Afecta a unos 380 partidos disputados en Europa. Implicados al menos 425 arbitros, jugadores y directivos en quince países.

FACUA.org
Internacional-04/02/2013
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La Oficina Europea de Policía, Europol, ha anunciado este lunes que ha destapado la mayor red de amaño de partidos, que afectaría a más de 380 encuentros de ligas nacionales, Liga de Campeones e incluso Mundiales.

A través del director del organismo, st

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