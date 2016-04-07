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FACUA alerta de 32 abusos que pueden sufrir los consumidores en algunos bares y restaurantes

Es el tema del quinto capítulo de 'Timocracia', el libro de Rubén Sánchez que FACUA y su Fundación editan gratis y por entregas.

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España-07/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de treinta y dos abusos que pueden sufrir los consumidores en algunos bares y restaurantes. Desde productos que no tienen nada que ver con lo que publicitan hasta precios abusivos en platos que no aparecían en la carta, pasando por el cobro

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