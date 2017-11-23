FACUA alerta de la retirada de unos bastones de senderismo de Decathlon
Una pieza de plástico del Forclaz 500 Season Rojo, el modelo afectado, podría romperse y provocar la caída del usuario.
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España-23/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de los bastones de senderismo Forclaz 500 Season Rojo, de la marca Quechua, por riesgo de caída para los usuarios.
El bastón, vendido en Decathlon, tiene una pieza de plástico del bloqueador externo que es fr&aa