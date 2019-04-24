FACUA alerta de la retirada del mercado de un tren de juguete de las tiendas Tiger por riesgo de asfixia
El artículo infantil está fabricado en madera y ha sido vendido desde noviembre de 2018 con el código 3010874.
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España-24/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de un juguete de madera comercializado por los establecimientos Tiger por riesgo de asfixia. En concreto se trata de un tren en el que los vagones se unen mediante imanes y cuyo código es 3010874. La empresa Flying Tiger Copenhagen