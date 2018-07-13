FACUA alerta del peligro que supone bañarse en el mar con los famosos flotadores de unicornio y flamenco
Estos productos de grandes dimensiones están pensados para piscinas y su uso en el mar no es recomendable, ya que el oleaje puede llevar al bañista lejos de las zonas seguras.
FACUA.org
España-13/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del peligro que puede suponer bañarse en el mar con los flotadores de unicornio y flamenco, de grandes dimensiones, que se han convertido en la última moda y que ya pueden verse en playas y piscinas de todo el país este verano.<