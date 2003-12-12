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FACUA amplía su denuncia por el redondeo en las llamadas a dieciséis compañías de telefonía fija y por cable

Al igual que Movistar, Amena y Vodafone, los operadores de fijo y cable ingresan cantidades millonarias cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse en llamadas realizadas hacia teléfonos móviles.

FACUA.org
España-12/12/2003
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Tras la denuncia presentada contra Movistar, Amena y Vodafone hace dos semanas por redondear al alza el precio de unos 10.000 millones de llamadas cada año, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a dieciséis compañías de telefon&iac

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