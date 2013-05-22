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FACUA Andalucía desarrolla unas jornadas para el fomento del voluntariado

Aborda temas como la importancia de los colaboradores para las actividades de defensa de los intereses de los consumidores frente a los abusos del mercado y los programas de cooperación internacional para el desarrollo realizadas por la federación.

FACUA.org
Andalucía-22/05/2013
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FACUA Andalucía celebra este miércoles 22 de mayo en Sevilla unas jornadas formativas para el fomento del voluntariado dirigidas a los colaboradores de la Federación y sus asociaciones provinciales.

Las jornadas, subvencionadas por la Consejería de Administraci&

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