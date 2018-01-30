FACUA Andalucía e Izquierda Unida se reúnen para evaluar la ineficaz política de protección al consumidor
Olga Ruiz y Antonio Maíllo critican las escasas y nada contundentes sanciones de la Junta por fraudes masivos.
FACUA.org
Andalucía-30/01/2018
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, y el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, se han reunido este martes junto a dirigentes de ambas organizaciones para evaluar la que han coincidido en valorar como inefi