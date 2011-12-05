FACUA Andalucía edita una guía sobre vida saludable

FACUA Andalucía edita una guía sobre vida saludablePara informar y concienciar a los consumidores sobre la importancia de la actividad física y la alimentación equilibrada.FACUA.orgAndalucía-05/12/2011¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en TelegramFACUA Andalucía ha editado una guía titulada Vida saludable, para informar y concienciar a los consumidores sobre la importancia de realizar alguna actividad física de manera cHazte socio pleno para leer todo el contenidoLee sin límites