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FACUA Andalucía firma un convenio con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

El acuerdo tiene como objetivo fomentar la colaboración entre la Agencia y las federaciones de consumidores andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-12/01/2011
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FACUA Andalucía ha firmado un convenio con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).

El convenio, que también ha sido suscrito por las federaciones Al-Andalus y UCA/UCE, tiene como objetivo fomentar la colaboración entre la Agencia y las fede

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