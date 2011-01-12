FACUA Andalucía firma un convenio con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
El acuerdo tiene como objetivo fomentar la colaboración entre la Agencia y las federaciones de consumidores andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-12/01/2011
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FACUA Andalucía ha firmado un convenio con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).
El convenio, que también ha sido suscrito por las federaciones Al-Andalus y UCA/UCE, tiene como objetivo fomentar la colaboración entre la Agencia y las fede