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FACUA Andalucía firma un convenio con la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía

Se creará una Comisión de Seguimiento que al mismo tiempo será de Mediación para velar por el correcto desarrollo del convenio y solventar los conflictos que pudieran surgir entre socios de ambas entidades.

FACUA.org
Andalucía-15/06/2011
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FACUA Andalucía ha firmado un convenio de colaboración con la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía (CEMPE).

Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, y Diego L. Velasco, secret

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