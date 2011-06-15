FACUA Andalucía firma un convenio con la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía
Se creará una Comisión de Seguimiento que al mismo tiempo será de Mediación para velar por el correcto desarrollo del convenio y solventar los conflictos que pudieran surgir entre socios de ambas entidades.
FACUA.org
Andalucía-15/06/2011
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FACUA Andalucía ha firmado un convenio de colaboración con la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía (CEMPE).
Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, y Diego L. Velasco, secret