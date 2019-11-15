FACUA Andalucía imparte 16 talleres sobre el agua y sus usos a niños de 9 y 10 años
Se han desarrollado durante los meses de septiembre y octubre en colegios públicos de las ocho provincias andaluzas.
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Andalucía-15/11/2019
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FACUA Andalucía ha organizado bajo el lema El agua fuente de vida 16 talleres durante los meses de septiembre y octubre sobre las propiedades y los usos del agua. Los cursos se han llevado a cabo en colegios públicos de todas las provincias andaluzas y han estado dirigidos