FACUA Andalucía imparte talleres a alumnos de 3º y 4º de ESO sobre consumo responsable
Las actividades se han desarrollado en centros de las ocho provincias andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-22/12/2015
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FACUA Andalucía ha impartido en los meses de junio, octubre, noviembre y diciembre un total de treinta y dos talleres en centros educativos del programa Yo también consumo de forma responsable, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO para concienciarles sobre consumo r