Nuestras accionesPlantea siete propuestas urgentes para reactivar las políticas de consumo

FACUA Andalucía inicia una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta

La presidenta y el secretario general de la federación mantienen este jueves el primer encuentro con la secretaria general de Podemos Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-28/01/2016
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FACUA Andalucía ha iniciado una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de

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