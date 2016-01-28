FACUA Andalucía inicia una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta
La presidenta y el secretario general de la federación mantienen este jueves el primer encuentro con la secretaria general de Podemos Andalucía.
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Andalucía-28/01/2016
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La inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de la banca. | Imagen: flickr.com/rsanchezcrespo (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Andalucía ha iniciado una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de