FACUA Andalucía participa en un congreso internacional sobre resoluciones alternativas de litigios
Bajo el título 'El nuevo Derecho Europeo y la reforma del sistema español', el ciclo ahonda, entre otros aspectos, en las herramientas jurídicas para reclamaciones surgidas del creciente comercio electrónico.
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Andalucía-28/11/2016
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FACUA Andalucía participa en el I Congreso Internacional sobre la resolución alternativa de litigios. Bajo el título El nuevo Derecho Europeo y la reforma del sistema español, este ciclo de conferencias se celebra en Granada durante los días 28 y 29 de