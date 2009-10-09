FACUA Andalucía proyecta organizar en Cádiz un encuentro entre organizaciones de consumidores de España y América Latina
Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812.
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América-09/10/2009
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