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FACUA Andalucía proyecta organizar en Cádiz un encuentro entre organizaciones de consumidores de España y América Latina

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812.

FACUA.org
América-09/10/2009
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Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA se propone desarrollar en esta ciudad un encuentro entre dirigentes de organizaciones de consumidores españ

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